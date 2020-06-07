Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun koruma müdürleri emekli edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı dönemindeki koruma müdürü Sabri Yıldız emekli edildi. Aslan, Akkuzulu köyündeki linç girişiminden Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için gösterdiği çabalarla biliniyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, emeklilik ve terfi durumlarını görüştüğü 319 emniyet müdüründen 78’ini emekliye sevk etti. Emekliliğe sevk edilen müdürler arasında, dikkat çeken isimler de yer aldı.

T24’de yer alan habere göre Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan personelin 2020 yılı terfi ve emekliliklerini görüşen EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları geçen hafta sonu tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında toplanan kurul, 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 153 ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 166 olmak üzere toplam 319 kişinin emeklilik durumunu değerlendirdi.

Kadro yok denildi

1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında 46 emniyet müdürü emekli edildi. Emekli edilenler arasında 30’dan fazla polis başmüfettişinin de bulunduğu öğrenildi. Emekli edilen başmüfettişlerinden bazılarının 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sürecinden sonra ‘FETÖ’ soruşturmalarını yürüttükleri belirtildi. Kurul, çalışmaları kapsamında 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ise 42 emniyet müdürünün kadrosuzluktan emekli edilmesine karar verdi.

Linç girişiminde Kılıçdaroğlu’nun yanındaydı

Emekli edilen koruma müdürü Koray Aslan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara Çubuk’daki linç girişiminde yanındaydı. Kılıçdaroğlu, piyade er Yener Kırıkcı’nın, Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Bir grubun linç girişimine uğrayan Kılıçdaroğlu, taşlı saldırıya uğramış ve saatlerce bir evde mahsur kalmıştı.Saldırıyla ilgili dava ise devam ediyor.