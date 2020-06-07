Süleyman Soylu: İdlib'de yaşananlara sırtını dönmemeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilgili olarak ''Dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay - İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nda önemli açıklamalara imza attı.

''İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir''

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir.

''İnsanlık dramı yaşanmaktadır''

İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır.

''Türkiye en başarılı ülke''

(Koronavirüsle mücadele) Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur."