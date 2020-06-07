HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Diyarbakır’da son 6 günde 200 yeni vaka

DİYARBAKIR’da son 6 gün içinde korona virüs nedeniyle 200 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin ise evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.

Abone ol

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye’de şimdiye kadar 169 bin 218 vaka tespit edilirken bu vakaların 135 bin 322’si iyileşti. 4 bin 669 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, 591 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır’da bazı noktalarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Birçok bölgede vatandaşların maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket ettiği gözlendi. Diyarbakır’da son 6 gün içinde 200 yeni vaka hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun koruma müdürleri emekli edildi
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Riva Deresi' yanıtı
Erdoğan talimat vermişti tespiti yapıldı çiftçiye ücretsiz hazine arazisi verilecek
Koronadan sonra bu çıktı! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları hızla artıyor!
Aşılama takviminde değişiklik! Sağlık Bakanlığı duyurdu
Bilim insanları koronanın kan grupları üzerindeki etkisini tespit etti! Bu grup en şanslısı
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı girişi -2021
Süleyman Soylu: İdlib'de yaşananlara sırtını dönmemeli
Vedat Muriç bombası! 20 milyon Euro'ya Lazio'ya gidiyor
Sivas'ta deprem paniği AFAD duyurdu!
Green Card 2021 çekiliş sonuçları sorgulama tam liste
Yorumlar 1 yorum