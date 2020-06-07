Aydın'da tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun koruma müdürleri emekli edildi

Koronadan sonra bu çıktı! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları hızla artıyor!

Bilim insanları koronanın kan grupları üzerindeki etkisini tespit etti! Bu grup en şanslısı