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Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe bugün saat 18.30’da Fenerbahçe Ülker Stadı’nda hazırlık maçı yapacak. Takım ikiye bölünecek.

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Fenerbahçe, seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla idman ve hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, bu akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma ve ardından sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı yapacaktır" ifadelerine yer verildi.


 

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