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Hangi ayda kurban bayramı idrak edilecek kaç gün tatil?

Kurban Bayramı Hicri Takvime göre Zilhicce Ayı’nın onuncu günü başlıyor ve 13. günü sona eriyor. 2020 Kurban bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. 4 gün sürecek olan kurban bayramının 4. yani son günü ise 3 Ağustos olacak.

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Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İslam dini için çok önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı, bu yıl da yaz aylarına denk gelecek. Peki, Diyanet'in dini günler takvimi bilgilerine göre Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir. 

KURBAN KESMEK İÇİN NE KADAR PARAYA SAHİP OLMAK GEREKİR? 
Kurban kesmek için ne kadar paraya ve altına sahip olmak gerekir sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, o yanıt;

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).

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