Babalar günü ne zaman21 Haziran pazar babalar günü mü?

Haziran ayının başlaması ile birlikte Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırması başladı. Her zaman arkamızda dağ gibi duran babaların günü 2020'de 21 Haziran pazar günü kutlanacak. Bu özel ve anlamlı gün için en güzel babalar günü hediyeleri ve babalar günü mesajlarını sizler için derledik.

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Haziran ayı içinde olan en önemli ve özel günlerde biri olan Babalar Günü yaklaşıyor. Dünyada farklı günlerde kutlanan babalar günü ülkemizde 2020 yılında 21 Haziran pazar günü kutlanacak. Her zaman arkamızda dağ gibi duran, bizi her koşulda koruyup kollayan babalarımızın bu özel günü için en güzel babalar günü hediye fikirleri ve onu mutlu edecek duygusal babalar günü mesajları ve sözleri haberimizde.

Babalar günü neden Haziran'da kutlanır?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

En güzel ve anlamlı 'Babalar günü' mesajları

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun…

Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, babalar günün kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası…

Sen olmadan ben asla varolamam baba. Seni seviyorum. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Aslan babam, babalar günün kutlu olsun…

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun…

Namaz vakitlerinde, elimden tutup beni camiye götürdüğün çocukluk günlerim tatlı bir hayal olarak hep zihnimde canlanıyor... sağlığın ve mutluluğun için hep duacıyım... Babalar günün kutlu olsun canım babacığım.

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek… Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın babalar günü kutlu olsun…

Bizleri büyütürken omuzlarındaki ağır yükü bize hissettirmeden verdiğin zorlu mücadeleyi şimdi daha iyi anlıyorum babacığım. Şefkatli gözlerinden ışık, yüzünden gülümsemen hiç eksik olmasın. Babalar günün kutlu olsun.

Sen dünyanın en iyi babasısın. Seni çok seviyorum canım babam. Babalar günün kutlu olsun babacım.

İyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyen gerçek sevgin için, sana hep minnettarım babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Bir adam sevdim adam gibi adam hiç bırakmayan ve son zerresine kadar seven bir adam uzatmaya gerek yok o adam benim babam. Babalar günün kutlu olsun.

Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…

Bana verdiğin sonsuz sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

Her zaman söylemesem de, babam onu ne kadar çok sevdiğimi iyi bilir.. Ve ben ne kadar karışık, saçma cümleler yazsam da hepsini anlar ve bilir. Çünkü o benim biricik babam... Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Derdimi, neşemi paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Bizler için dünyanın en iyi önek insanı olan babacığım. Dualarından beni eksik etmemen dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden ve yanaklarından hasretle öpüyorum.

Babalar günü hediye önerileri

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.

Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz. Örneğin; “Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya” itafen bir plaket gibi.

Yine babanızın mesleğine göre ismiyle beraber nakışlı bir havlu ya da “Süper Baba” yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.