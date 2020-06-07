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İçişleri Bakanlığı Tunceli'de 3 PKK'lı terörist öldürüldüğü açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar, başarı ile devam ediyor...

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, operasyon düzenlendi.

3 PKK'lı daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli'nin Ovacık kırsalında 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği belirlendi."

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