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Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar hakkında açıklama

Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması için Ankara'yla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yurt dışında koronavirüs kapan tatilcilerin ülkeye dönüşünün devlet tarafından sağlanmayacağını belirtti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin pandemi nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısına dair açıklamalarda bulundu.DW Türkçe'nin haberine göre, Türk hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve seyahat uyarısının 'kalıcı' olmayacağını söyleyen Maas "Ancak ne zaman kaldırılacağını pandeminin gidişatı belirleyecek" ifadesini kullandı.Almanya, 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesine uçuşlara izin verecek. Ancak Türkiye bu ülkeler arasında bulunmuyor.

Hastalanan tatilciler için uçak göndermeyeceğiz
Maas, yurt dışına gidecek Alman vatandaşlarının virüse yakalanmamak için azami dikkat göstereceklerini ümit ettiklerini ve buna güvenerek hareket ettiklerini söyledi.Ancak tatilcilere yurt dışında virüs bulaşması durumunda bu kişilerin Alman devletinin göndereceği uçaklarla geri getirilmesinin söz konusu olmadığını belirten Maas, "Tatilde virüs kapanlar onları Almanya'ya bizim geri getireceğimizi düşünmesin" uyarısında bulundu.

Maas, "Tabii ki yurt dışındaki misyonlarımız her zaman acil durumlarda konsolosluk desteği sağlamaya hazır. Ama Federal Hükümet, bu kez Alman tatilcileri yurda getirmek için uçak gönderemeyecek" ifadesini kullandı.Bakan Maas, şu an seyahat izni verilen ülkelerdeki koronavirüs önlemlerinin ihlal edilmesi hâlindeyse, bu ülkeler için kısa süre içinde yeniden yasak getirileceğini sözlerine ekledi.

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