TSK'dan koronayla mücadelede olağanüstü performans! Tüm orduları geride bıraktı
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede destanlar yazan Türk Silahlı Kuvvetleri'miz aynı başarıyı koronavirüsle mücadelede de gösterdi. TSK, dünya genelinde en az koronavirüs görülen ordulardan biri oldu. Peki başarının sırrı ne? İşte tüm detayları ile yanıtı..
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı. Peki ölüm saçan salgında yakalanan başarı nasıl oldu? İşte ayrıntıları ile yanıtı..
Bu başarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığınca alınan önlemlerin büyük etkisi oldu.
Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan tedbirlerin planlanması ve harfiyen uygulanması, yaklaşık 500 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı.
Bu kapsamda ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. KOMMER, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi.