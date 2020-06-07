TSK'dan koronayla mücadelede olağanüstü performans! Tüm orduları geride bıraktı

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı. Peki ölüm saçan salgında yakalanan başarı nasıl oldu? İşte ayrıntıları ile yanıtı..