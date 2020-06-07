Vedat Muriç bombası! 20 milyon Euro'ya Lazio'ya gidiyor

İtalyan medyasından Calciomercato’nun haberine göre uzun süredir Vedat’ın peşinde olan Lazio hem Fenerbahçe hem de Kosovalı golcü ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe ve Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla dünya devlerini peşine takıp, İngiliz ve İtalyan kulüpleri arasında yarışa sebep olan 26 yaşındaki golcü yuvadan uçuyor.

İtalyan medyasından Calciomercato’nun haberine göre uzun süredir Vedat’ın peşinde olan Lazio hem Fenerbahçe hem de Kosovalı golcü ile anlaşma sağladı.

20 milyon avroya kesinleşti

Lazio’nun Arnavut sportif direktörü Igli Tare’nin yoğun çabaları sonucunda transferin 20 milyon avroya kesinleştiği ifade edildi. Başta Tottenham olmak üzere çok sayıda talip olan Vedat Muriç’te elini çabuk tutan Lazio’nun mutlu sona ulaştığı vurgulandı. Transferde Kosovalı golcünün Serie A’da forma giymek istemesinin de etkili olduğu belirtildi.

3 milyon Euro Rizespor’un

Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi alacağı 20 milyon avroluk bonservisin yüzde 15’i olan 3 milyon avroyu Rizespor’a verecek. Vedat’ı Rize’den 3,5 milyon avroya alan sarı-lacivertliler yüzde 15’lik ödemeye rağmen Kosovalı oyuncudan 13,5 milyon avro kazanmış olacak. Bu arada Fenerbahçe, Vedat Muriç’in vedasıyla doğacak boşluğu doldurmak için girişimlerini hızlandırdı.

Yeni Sow bulundu

Sarı-lacivertliler, Gambiyalı Ali Sowe için CSKA Sofya’nı kapısını çaldı. Gambiya Millî Takımı’nda da forma giyen 25 yaşındaki Sowe’nin CSKA adına 64 maçta 27 golü bulunuyor.

Diğer aday George Puscas

Bir diğer aday ise Championship’te Reading forması giyen Rumen golcü George Puscas. Yirmi dört yaşındaki golcü de Sowe gibi kariyerinde bir sıçrama yapmak adına Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.