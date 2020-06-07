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İçişleri Bakanlığı: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma'nın ortak ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin Türkiye sınırına gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin Habur Sınır kapısından güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubunun daha Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiğinin belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 84'e yükseldiği bilgisi verildi.

Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülmenin hızlanarak devam edeceği kaydedildi.

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