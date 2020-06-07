Kahramanmaraş'ta devrilen traktördeki tüfek ateş alınca sürücü öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde devrilen traktördeki av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği traktör sürücüsü Adem Türk (39) hayatını kaybetti.

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KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesi Hacıveliuşağı Mahallesi Yaylalar mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Adem Türk yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada traktörde bulunan av tüfeği ateş aldı ve Adem Türk, karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Andırın Devlet Hastanesine götürülen Türk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.