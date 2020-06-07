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İdlib şehidinin naaşı memleketine getirildi

İdlib'de yaralanan ve bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SURİYE'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görev esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un naaşı memleketi Tokat'a getirildi.

Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.

Şehidin annesi Tesmiye, babası Dursun Anayurt da aynı uçakla geldi. Şehidin annesi Anayurt, "Yavrumu getirdim." diye ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Erbaa Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu.

Şehit İsmail Anayurt'un cenazesinin yarın Erbaa ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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