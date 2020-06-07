HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Tel Abyad'da bombalı saldırı girişimi son anda engellendi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yaralı yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda," Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist komandolarımızca yaralı olarak yakalandı" ifadelerine yer verildi.

Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan el yapımı patlayıcının (EYP), mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) tarafından imha edildiği belirtilen paylaşımda, söz konusu patlayıcının fotoğrafları da yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın'dan çarpıcı sözler! 5-6 ay önce Hafter'i arayan Trump şimdi Erdoğan'ın...
Murat Kurum açıkladı! 61 bin binanın yıkımını gerçekleştirdik
Vedat Muriç bombası! 20 milyon Euro'ya Lazio'ya gidiyor
Ziya Selçuk: LGS'de isteyen çocuğumuz maskesini çıkartabilir
Mubariz Mansimov'dan kızı için duygulandıran doğum günü paylaşımı
ASELSAN üretti! Türk sahillerinin güvenliği yerli yazılım ile sağlanacak
ÖNCEKİ HABERLER
Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da üretim yeniden başladı
Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar hakkında açıklama
GATA’da 43 gündür tedavi gören asker şehit oldu
Trafikte karpuz yiyen sürücü yakalandı
Emniyet Müdürlüğü'nde koronavirüs alarmı! Polisin testi pozitif çıktı
Hangi ayda kurban bayramı idrak edilecek kaç gün tatil?
Yorumlar