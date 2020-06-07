Yayıncı kuruluştan Süper Lig maçları için önemli karar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 2.5 ay aranın ardından 12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrasında 2.5 ay aranın ardından başlama düdüğünün çalınacağı Süper Lig'de yayıncı kuruluş, ilk hafta oynanacak karşılaşmalarda minimum personel görevlendirmek adına tedbiri elden bırakmadı.

beINSPORTS'un bu hafta oynanacak olan 9 Süper Lig karşılaşmasına da maç anlatımı için spiker göndermeyeceği öğrenildi.

Yayıncı kuruluşun maç spikerlerini bu haftaki karşılaşmalar için statlarda görevlendirmediği, anlatımların stüdyodan yapılacağı ifade edildi.