Soylu'dan gururlandıran İdlib paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay ziyaretinin ardından sınırdan geçerek İdlib'e gitti. AFAD'ın bölgedeki çalışmalarını denetleyen Soylu, briket evleri inceledi yetkililerden bilgi aldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İdlib'de yapılan briket evleri inceleyen Bakan Soylu, bölge halkıyla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için yapılan briket evlerde incelemede bulundu.

Soylu, Hatay'da katıldığı İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e gitti.

AFAD öncülüğünde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için burada yapılan briket evleri inceleyen Soylu, insani yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da eşlik etti.

Bölgedeki izlenimlerini twitter takipçileriyle paylaşan Bakan Soylu, bölgede yaşanan dramı gözleriyle gördüğünü söyleyerek "Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce iyi ki bu asil milletin ferdiyim" ifadesini kullandı.