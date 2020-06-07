HABER /  AK PARTİ

Soylu'dan gururlandıran İdlib paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay ziyaretinin ardından sınırdan geçerek İdlib'e gitti. AFAD'ın bölgedeki çalışmalarını denetleyen Soylu, briket evleri inceledi yetkililerden bilgi aldı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İdlib'de yapılan briket evleri inceleyen Bakan Soylu, bölge halkıyla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için yapılan briket evlerde incelemede bulundu.

Soylu, Hatay'da katıldığı İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e gitti.

AFAD öncülüğünde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için burada yapılan briket evleri inceleyen Soylu, insani yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da eşlik etti.

Bölgedeki izlenimlerini twitter takipçileriyle paylaşan Bakan Soylu, bölgede yaşanan dramı gözleriyle gördüğünü söyleyerek "Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce iyi ki bu asil milletin ferdiyim" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Haziran Pazar)
ABD Başkanı Trump'tan Ulusal Muhafızlara talimat: Geri çekilin
Yayıncı kuruluştan Süper Lig maçları için önemli karar
İbrahim Kalın'dan çarpıcı sözler! 5-6 ay önce Hafter'i arayan Trump şimdi Erdoğan'ın...
Murat Kurum açıkladı! 61 bin binanın yıkımını gerçekleştirdik
Vedat Muriç bombası! 20 milyon Euro'ya Lazio'ya gidiyor
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib şehidinin naaşı memleketine getirildi
Kahramanmaraş'ta devrilen traktördeki tüfek ateş alınca sürücü öldü
Siirt'te Botan Çayı'na kapılan genç kız kayboldu
İtalya'da koronavirüs ölümleri 34 bine ulaştı
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist teslim oldu
Green Card 2021 çekiliş sonuçları sorgulama tam liste
Yorumlar