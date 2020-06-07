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Bakan Albayrak'tan ankete esprili cevap: Müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir müjdeli haber daha geldi. Albayrak, bakanlığın '1 milyon istihdam' anketine esprili bir cevap verdi. Bakan Albayrak, "Oraya bir 'E - Hepsi' seçeneği eklemenizi rica edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce müjdesini verdiği, '1 milyon yazılımcı' projesi için düzenlenen ankete esprili bir dille cevap verdi.

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı hesabın, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 milyon istihdam projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi @BTKAkademi de görmek istersiniz?" anketine, "Oraya bir 'E - Hepsi' seçeneği eklemenizi rica edeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamda birçok eğitimin olacağını belirtti.

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