Aziz Yıldırım Fenerbahçe-TFF kavgası için ne dedi? Rıdvan Dilmen'den olay sözler

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe arasındaki gerginliğe değinen Rıdvan Dilmen, eski başkan Aziz Yıldırım'la telefonda görüştüğünü, ve Yıldırım'ın bu konu hakkında neler düşündüğünü canlı yayında açıkladı.

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Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamaları yorumlarken Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Üzerinden 9 sene geçmiş, tansiyon düşmüş, bayram değil seyran değil Nihat Bey'in böyle bir açıklaması oldu. Nihat Bey, eğer yanlış anlaşıldığınıza inanıyorsanız, çıkacaksınız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, ben Fenerbahçeliyim, benden, milyonlarca Fenerbahçeliden özür dilemek zorundasınız.

''Ben de imza atarım''

Özür dilemiyorsanız federasyon başkanlığı da yapmayacaksınız çünkü artık kaos geliyor. Fenerbahçe'nin Nihat Bey'i ihraç etme kararı varsa, benim imzam olmamasına rağmen ben de imza atarım. Din ve kulüp sevgisinin üzerine fazla gitmeyeceksin.

''Bunu düzeltme şansınız var''

Nihat bey, bunu düzeltme şansınız var, 2 cümle: 'Benim de yöneticilik yaptığım dönemdir. 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir'. Böyle olmazsa Trabzonspor da, 'Madem şike sizin döneminizde, federasyon başında ne işiniz var' der. Fenerbahçe, bir 1907'de, bir de 2011'de kuruldu, 2 kez kurulan tek kulüptür. 2011'de üzerinden tır geçti ama yine ayakta. Çok kulüp kaldıramaz bunu."

Aziz Yıldırım ne dedi?

Aynı zamanda Aziz Yıldırım'la da konuştuğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Bugün Aziz Yıldırım'ı aradım. 'Yöneticilerimle, teknik ekibimle, futbolcularımızla, taraftarımızla, alnımızın akıyla kazandığımız bir şampiyonluk var. Çok merak edenler müzeye gitsinler, TFF sitesine girip baksınlar kim şampiyon diye' ifadesinde bulundu."

Nihat Özdemir ne demişti? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" demişti.

Kulüpten ihraç edilmesi gündemde

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katıldığı Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınındaki "şike" sözleri Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden olmuştu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözler üzerine, "NihatÖzdemirİhraçEdilsin" şeklinde bir etiket başlatarak kulüp üyeliğinin iptal edilmesini talep etmişti. Fenerbahçe Kulübü de Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesi yönünde çalışmalara başlayacak.