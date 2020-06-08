Emre Mor İspanya'ya geri dönüyor

Küçük yaşta yeteneğiyle futbol dünyasında yankı uyandıran Emre Mor, düşük performansıyla gittiği takımlarda bir türlü tutunamadı. Genç oyuncunun kiralık olarak gittiği Olympiakos'tan takımı Celta Vigo'ya döneceği yazıldı.

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Almanya'dan İspanya ekibi Celta Vigo'ya giden, La Liga'da özel hayatıyla gündeme gelip gözden düşen Emre Mor, sezon başında ise Galatasaray'a gelmişti.

Fatih Terim'in de çare olamadığı Mor, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı. Yunanistan macerası da umduğu gibi geçmeyen milli futbolcu, şimdilerde ise geri dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da da hayal kırıklığı yaşadı

İspanya basınında yer alan habere göre, Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi. Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, Galatasaray'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi.

Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olympiakos'a gönderdi. Mor, Burada da Corona virüs nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı.

Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi. Görünüşe göre 4 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Emre için Olympiakos herhangi bir teklifte bulunmayacak. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek. "