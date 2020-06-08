Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk'a hocalık teklifi! Bakın yanıtı ne oldu

Fenerbahçe'de sportif direktör olarak kariyerine devam edecek olan Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'a teknik direktörlük görevini teklif etti. Buruk ise teklifi Galatasaray için kabul etmedi.

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Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tu.

Sabah'ın haberine göre; Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi. Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.

Önce Başakşehir sonra Galatasaray

Okan Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi. Okan Buruk'un ikinci sezonun sonunda ise UEFA Kupası'nı kazandığı Galatasaray teknik direktörlüğünü hayâl ettiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray alt yapısından yetişti

Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tarihi zaferler kazandığı 1996- 2000 takımının da en önemli parçalarından olan Okan Buruk sarı-kırmızılı forma ile kariyerinde 280 maça çıkarken 40 gol atıp 48 kez de asiste imza attı.