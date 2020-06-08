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Karaman'da 'eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı

KARAMAN'da Ömer S. (19) Ömer S., kız arkadaşı E.B.'nin evinin önünde gitti. Ancak burada E.B.'nin eski sevgilisi Arif A. ile karşılaştı. İkili burada tartıştıktan sonra parkta buluşmak için sözleşti. Parkta, Ömer S., iki kuzeni ve amcası bıçaklandı...

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Karaman'da Ömer S. (19) ile kuzenleri Muhammet S. (30), Mahmut S. (32) ve amcası Vahdettin S. (47), kız meselesinden çıkan tartışmanın ardından buluşmak için sözleştikleri Arif A. ve arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Ömer S. ve amca ile kuzenler, hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganları arıyor.

Sevgilisinin sokağında eski sevgilisini gördü

Olay, saat 02.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ömer S., kız arkadaşı E.B.'nin evinin önünde gitti. Ancak burada E.B.'nin eski sevgilisi Arif A. ile karşılaştı. İkili, aralarında çıkan tartışmanın ardından Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda  buluşmak üzere sözleşti. 

Kuzenlerini alıp parka gitti ve bıçaklandı

Ömer A., parka, kuzenleri Muhammet S., Mahmut S. ve amcası Vahdettin S. ile birlikte gitti. Kısa süre sonra gelen Arif A. ve arkadaşları, Ömer S. ile amcası ve 2 kuzenine bıçaklarla saldırdı. Saldırıda, Ömer S., Muhammet S., Mahmut S. ve Vahdettin S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri araçlarla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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