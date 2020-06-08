HABER /  POLİTİKA

DEVA Partisi'nden HDP açıklaması: Meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, bir basın mensubunun "HDP ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna "Meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz" sözleriyle yanıt verdi.

Abone ol

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, açıklamasının devamında "görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız" diye konuştu.

Şahin, parti gönüllüleriyle bir araya geldiği Çorum'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, ittifak sorusuna şu şöyle yanıt verdi:

"Asla kullanmayacağız"

Kamuoyunun en fazla sormak istediği hadise, 'Efendim HDP ile olur musunuz?' Dünyanın merkezi Çorum'dan ifade ediyorum; Parlamentoya resmi yollardan seçilmiş olan kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dili DEVA Partisi temsilci ve yöneticileri olarak bizler asla kullanmayacağız. Eğer bir engel varsa, suça karıştığı iddia ediliyorsa bu partiyi seçime sokmazsınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açar davasını, Anayasa Mahkemesi de bu partiyi kapatır. Seçime girmiş, devletin resmi mercilerinden seçim yeterliliğini almış ve parlamentoya temsilci göndermişse, artık millet iradesini yok sayamazsınız.

"Herkesle irtibat kurabiliriz"

DEVA hareketi için olmazsa olmaz, millet iradesinin dokunulmazlığıdır. Millet iradesine dokunan her eli kırmaya ant içerek yola çıktık. Dolayısıyla demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız.

Büyük kongreyi Eylül'de yapacaklar

Şahin, 81 ilde 2 ay içinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayıp, eylül ayında büyük kongreyi yaparak seçime tek başına girecek yapıyı oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'da mesaiye devam Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'yi gururlandıran gelişme! Azerbaycan İHA SİHA Altay tankı ve Atak alacak
Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ soruşturmasında 74 eski polis için yakalama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın cami olma konusunda ciddi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe-TFF kavgası için ne dedi? Rıdvan Dilmen'den olay sözler
İttifak partilerine yüzde 5 barajı! Seçim mevzuatı değişiyor
27 yaşındaki Taha Kaygusuz koronavirüse yenik düştü
ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da 'eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı
Rojin Haspolat aslen nereli yaşı kaç Ozan Tufan'ın sevgilisi kimdir?
Beşiktaş'ın kalesi Sinan Bolat'a emanet
ABD Adalet Bakanı William Barr: Tarihimizde birçok kurumumuz bariz ırkçıydı
8 Haziran evde bakım parası yatan iller hangi illerde yattı?
A101 11 Haziran 2020 kataloğu aktüel ürünler güncel fiyat listesi
Yorumlar 1 yorum