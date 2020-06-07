Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'da mesaiye devam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesinden, Ankara'daki mesaisine ilişkin fotoğraflarını, "Ankara'da mesaiye devam" ifadeleriyle paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.
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Erdoğan, Twitter hesabından, "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.
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Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.
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Ankara’da mesaiye devam... pic.twitter.com/jfxnq3gfb8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020
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