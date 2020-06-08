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Odatv'de gözaltı! Müyesser Yıldız 'askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Askeri casusluk" suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öne sürülüyor.

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Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, gözaltına alındı. Müyesser Yıldız'ın evinde polislerin arama yaptığı belirtildi. Odatv'de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Askeri casusluk" suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öne sürülüyor. Müyesser Yıldız, Ergenekon operasyonları kapsamında da yargılanmıştı. 

Soylu çok sert çıkmıştı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldız'ın “Anlaşılan o ki, Bakan Soylu’nun söylediği gibi, ‘Çemçe grubu’ tamamen yok edilmemiş.”paylaşımını alıntılayarak, “Çemçe grubunun itlafına, bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi… Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” demişti. 

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