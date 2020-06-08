Gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı

TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Haberi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, duyurdu.Abone ol
Gözaltı haberini TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır’ sözleriyle duyurdu.
Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30'da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır.— Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) June 8, 2020