Gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı

TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Haberi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, duyurdu.

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Gözaltı haberini TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır’ sözleriyle duyurdu.