İstanbul'u sarsan Hatice Çelik cinayeti! Cesedini oğlu bekledi

ARNAVUTKÖY'de Hatice Çelik isimli kadın, eşi tarafından sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında eşine ateş açtı. Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı. Olay anında burada olan oğlu, annesinin başında gözyaşı dökerken, dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi.