Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düşüp öldü

AKSARAY'da Afganistan olduğu belirtilen Samıullah Jomaali (2), ziyarete gittiği anneannesinin evinde çıktığı balkondan düşerek can verdi.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 841 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi.

Babası Memetullah ile anneannesi Raziye Özbek'e ziyarete gelen Samıullah Jomaali, evin mutfağında oynarken kapısı açık olan balkona çıktı. Burada bulunan sobanın üzerine çıkan Jomaali, dengesini kaybedip 3'üncü kattan düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Bu sırada çocukların düştüğünü öğrenip, aşağı inen ailesi ise acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Yaralı Jomaali, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak gece yarısında doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.