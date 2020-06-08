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45 ilde FETÖ soruşturması! 149 kişi hakkında yakalama kararı

Anadolu Ajansı

BALIKESİR merkezli 13 ildeki FETÖ soruşturmasında, polislikten ihraç edilen 74 şüpheli için gözaltı kararı alındı. Gaziantep merkezli 16 ilde 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa merkezli 16 ilde 42 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda, terör örgütünün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve daha önce meslekten el çektirilen 6 emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis memuru ve 52 polis memuruna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlıların, sohbetlere katıldıkları ve himmet verdiklerine dair beyanlar olduğu, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemiyle kodlandıkları bildirildi.

Eş zamanlı operasyon sürüyor
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da şüphelilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.

33 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Öte yandan Gaziantep merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa merkezli 16 ilde operasyon
Bursa'da da Bursa merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 6'sı muvazzaf asker 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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