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NBA yıldızı James Harden striptiz kulübünde tek gecede 1 milyon dolar harcadı

NBA'de Houston Rockets forması giyen ve gece hayatını sevmesiyle tanınan James Harden'ın striptiz kulübünde bir gecede 1 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.

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Gece hayatını sevmesiyle bilinen NBA takımı Houston Rockets’ın yıldız oyuncusu James Harden’ın gittiği bir striptiz kulübünde tek gecede 1 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı. Harden'ın forması, kulübün tavanına asıldı.

Formasını tavana astılar

Amerikalı rap şarkıcısı Joe Budden'ın podcast'inde, Harden'ın 13 numaralı formasının, bir gecede 1 milyon dolar harcaması nedeniyle Houston'daki bir striptiz kulübünün tavanına asıldığı belirtildi.

Yayında şu ifadeler kullanıldı:

"James’in forması kulüpte tepede asılı duruyor. Bunu yapmalarının sebebinin, James’in orada çok fazla para harcaması olduğunu söylemişlerdi. Bir gecede 1 milyon dolardan fazla harcamış. Bu yüzden formasını striptiz kulübünün tepesine asmışlar."

Harden’ın striptiz kulüplerine olan ilgisi, lig genelinde bilinen bir durum. Rockets süperstarının tüm çevresindeki insanları bu tarz yerlere götürdüğü ve her gittiğinde yüksek meblağlar harcadığı belirtiliyor.

Striptiz kulüpleri iyi olan şehirlerde performansı düşüyor

Sosyal medya platformu Reddit'te bir kullanıcı, Harden’ın son dört yılda oynadığı maçlara bakarak istatistiğini hazırladı. Buna göre yıldız oyuncunun deplasman performansı, gittiği deplasmana göre değişiyor. Araştırmaya göre gidilen deplasmanda striptiz kulüpleri ne kadar iyiyse, Harden’ın maçtaki performansı o kadar kötü oluyor.

2017’de Houston Rockets’la 4 yıllık 160 milyon dolarlık sözleşme imzalayan, bu sezon 38 milyon 199 bin dolar maaş alan Harden gece kulübünde sadece 10 günlük çalışma bedelini bırakmış oldu.

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