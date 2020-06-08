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Fatih'te yol ortasında kanlar içinde bulundu hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Fatih'te yol kenarında kanlar içinde vatandaşlar tarafından bulunan kişi hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu bildirilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı ile İtfaiye Caddesi'nin kesiştiği noktadaki alt geçit girişinde saat 05.30 sıralarında yüzüstü yerde hareketsiz olarak yatan birini gören vatandaşlar durumu, sağlık ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişiyi ambulansa alarak bir süre kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MOBESE kameraları inceleniyor

Öte yandan Polis olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

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