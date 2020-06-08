Adana'da 19 yaşındaki gencin ölümü: Sana gitme dedim

''Sana gitme dedim'': Bir süre sonra olayı duyan Alperen'nin ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş kardeşlerinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Hüseyin Karataş, Alperen'in cesedine sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı. Aklıma gelen başımıza geldi" dedi.