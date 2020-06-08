HABER /  FENERBAHÇE

Nuri Şahin, Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Werder Bremen'le yollarını ayırmaya hazırlanan Nuri Şahin, Fenerbahçe'de oynamak istediğini sarı-lacivertli yönetime iletti.

Abone ol

Sezon sonunda Werder Bremen ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nuri Şahin, kariyerine nasıl devam edeceğinin kararını verdi.

Fenerbahçe'de oynamak istiyor
31 yaşındaki milli yıldız Fenerbahçe’de oynamayı çok istiyor. Nuri Şahin, bu istediğini de Sarı-Lacivertli Yönetim’le paylaştı. Fenerbahçe cephesinden olumlu bir dönüş olması durumunda imzaların en kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Galatasaray'dan teklif yok
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da Nuri Şahin’in takıma katkı sağlayacağını düşünüyor. Kısa süre içinde Nuri Şahin’e bir geri dönüş yapılması bekleniyor. Milli yıldız kalça sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Nuri Şahin ile Galatasaray’ın da ilgilendiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki oyuncuya Galatasaray’dan henüz gelen bir teklif olmadı.

Piyasa değeri düştü
Nuri Şahin, bu sezon Werder Bremen forması altında 17 resmi karşılaşmaya çıktı. Bin 351 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu 4 asist yaparak takımına katkıda bulundu. Transfermarkt verilerine göre 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.2 milyon euro. Nuri, Real Madrid, Liverpool ve Dortmund gibi üst düzey takımların formasını giydi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
45 ilde FETÖ soruşturması! 149 kişi hakkında yakalama kararı
Dolarda haftanın ilk rakamları! 8 Haziran Pazartesi yatay seyirle başladı
Odatv'de gözaltı! Müyesser Yıldız 'askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
Bülent Orakoğlu Ergenekon'un yeni 1 numarasını yazdı ismi bile belli
DEVA Partisi'nden HDP açıklaması: Meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz
Türkiye'yi gururlandıran gelişme! Azerbaycan İHA SİHA Altay tankı ve Atak alacak
ÖNCEKİ HABERLER
Taha Durmaz aslen nereli ailesi ve 12 kardeşi kimdir? Taha Duymaz olayı nedir
Fatih'te yol ortasında kanlar içinde bulundu hastaneye kaldırıldı
NBA yıldızı James Harden striptiz kulübünde tek gecede 1 milyon dolar harcadı
Gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Taha Duymaz canlı yayında ne dedi küfürü başını yaktı
8 Haziran evde bakım parası yatan iller hangi illerde yattı?
Yorumlar