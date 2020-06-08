Adalar Belediyesi'ne pompalı saldırı! Belediyenin camları kırıldı

İSTANBUL Adalar'da bir son dakika sıcak gelişme yaşandı. Belediyenin önüne gelen bir şahıs pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Binanın camları kırılırken saldırgan gözaltına alındı.

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Adalar Belediyesi binası önüne bu sabah gelen bir kişi, pompalı tüfekle 7 el ateş etti. Kurşunlama olayı sonrası binadaki camlar kırıldı. Gözaltına alınan saldırganın, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi.

Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.

Gözaltına alındı

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.