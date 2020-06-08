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Zehra Zümrüt Selçuk: 'Nakdi Ücret Desteği' ödemeleri bugün başladı

Demirören Haber Ajansı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için mayıs ayına ilişkin 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını belirtti.

Koronavirüsle mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti.

''Ödemeler bugün yapılmaya başlanıyor''
Bakan Selçuk, "15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor.

8-10 Haziran tarihleri
Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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