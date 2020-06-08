CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden 'Adalet Yürüyüşü'ne mi başlayacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ilk tutuklandığında Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü yapmıştı. Berberoğlu'nun yeniden tutuklanması üzerine yeniden Adalet Yürüyüşü mü başlatacak?

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Enis Berberoğlu ile 2 HDP'li milletvekilinin milletekiliğinin düşürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu şu iddiada bulundu:

Erdoğan'la Saray'da görüştü...

"Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’la Saray’da görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis Başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi. Amaç, gerginlik yaratmaktır."

Yeniden 'Adalet Yürüyüşü' yapacak mı?

Enis Berberoğlu, Haziran 2017’de tutuklanıp 25 yıl hapis cezasına mahkûm edilince Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a "Adalet Yürüyüşü"nü gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu, yeniden bir Adalet Yürüyüşü yapacak mı? Kılıçdaroğlu, "Bugün koşullar farklı. Bu koşullarda böyle bir yürüyüşü yanlış buluyorum." dedi.