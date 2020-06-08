Ayşecan Tatari kimdir yaşı kaç Ayşecan Tatari anne ve babası kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari 5.5 aylık hamile olduğu pozunu instagram hesabından paylaştı. Bu paylaşım sonrası Ayşecan Tatari'nin hayatı ve eşi merak edildi. Ayşecan Tatari 31 yaşında ve 2017 yılında Edip Tepeli ile evlendi. Ayşecan Tatari'nin annesi oyuncu Aliye Uzunatağan'dır.

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Çocuklar Duymasın dizisinin küçük Duygu'su Ayşecan Tatari 5.5 aylık hamile. Tiyatro oyuncusu Edip Tepeli ile 3 yıldır evli olan Ayşecan Tatari 2017 New York’ta nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift bebek bekliyor. 5,5 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşıyor.

Tatari Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla paylaştı.

Ayşecan Tatari kimdir: 9 Mart 1989 yılında aslen İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.64, burcu ise Balık’tır. Ayşecan Tatari’nin annesi ise usta oyuncu Aliye Uzunatağan‘dır. Baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

Ekran deneyimini ilk olarak 11 yaşında iken Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan bir çocuk programında sunucu olarak tatmıştır.







Ayşecan Tatari Oyunculuk ve eğitim hayatı;

Evdeki Yabancı isimli dizide Nazlı karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atan oyuncu, asıl yükselişini Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile gerçekleştirmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinin ardından uzun bir dönem ekranlara veda etmiş, eğitimini sürdürmek için Amerika’da uzun yıllar kalmış ve 2015 yılında Türkiye’ye dönüş yapmıştır.

İtalyan Lisesi’nden mezun olmuş, lise eğitiminin ardından yüksek öğrenim için Amerika’ya gitmiştir. 2.5 sene New York’ta Stella Adler Studio of Acting’de okumuş, 2012 senesinde ise Dot ekibinin Sarı Ay isimli oyunu ile tiyatro’da sahne almıştır. Eğitimin ardından tekrar Türkiye’ye dönen güzel oyuncu dergi kapaklarında yer almış ve çeşitli fotoğraf çekimlerine katılarak hayranları ile tekrar buluşmuştur.

Ayşecan Tatari'nin annesi oyuncu Aliye Uzunatağan'dır.

Oynadığı sinema ve diziler;

1992 – Tatar Ramazan Sürgünde (Sinema filmi)

2000 – Evdeki Yabancı (Nazlı Cankat)

2002 – Çocuklar Duymasın (Duygu)

2004 – Çocuklar Ne Olacak (Duygu)

2014 – Yılanların Öcü (Gülmisal)