Jandarma girişleri kapattı! Manisa'da 3 sokak karantinaya alındı

MANİSA 'nın Köprübaşı ilçesinde 3 sokak için yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Manisa Valiliği'nin kararı sonrası jandarma ekipleri sokak girişlerinde tedbir aldı.

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Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Borlu Mahallesi'ndeki Gaçaroğlu, Battal ve Sedef sokaklarının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina kararı sonrası jandarma ekipleri sokak girişlerinde tedbir aldı.