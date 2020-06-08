HABER /  GÜNCEL

Jandarma girişleri kapattı! Manisa'da 3 sokak karantinaya alındı

MANİSA 'nın Köprübaşı ilçesinde 3 sokak için yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Manisa Valiliği'nin kararı sonrası jandarma ekipleri sokak girişlerinde tedbir aldı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Borlu Mahallesi'ndeki Gaçaroğlu, Battal ve Sedef sokaklarının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina kararı sonrası jandarma ekipleri sokak girişlerinde tedbir aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de bir ilk! Beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum
Zehra Zümrüt Selçuk: 'Nakdi Ücret Desteği' ödemeleri bugün başladı
Benzin ve motorine kallavi zam geliyor! Araç sahiplerini üzecek gelişme
45 ilde FETÖ soruşturması! 149 kişi hakkında yakalama kararı
Dolarda haftanın ilk rakamları! 8 Haziran Pazartesi yatay seyirle başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Edip Tepeli yaşı kaç nereli Ayşecan Tatari'nin eşi kimdir?
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 476 bini geçti
Aydın'da yangın çıkan evde bir gerçek daha ortaya çıktı
Ayşecan Tatari kimdir yaşı kaç Ayşecan Tatari anne ve babası kimdir?
CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden 'Adalet Yürüyüşü'ne mi başlayacak?
Leyna Onuk kimdir yaşı kaç Survivor Berkan'ın sevgilisi aslen nereli?
Yorumlar