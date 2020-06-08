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Sivasspor'a 4'üncü koronavirüs testi

Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 4'üncü kez rutin koronavirüs testine tabi tutuldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Demir Grup Sivasspor'a 4'üncü kez COVID-19 testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcuları, teknik heyet, altyapı sporcuları, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli olan personele 4'üncü kez yeni tip koronavirüs (COVID-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 3 kez teste tabi tutulan kırmızı beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

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