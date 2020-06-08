HABER /  YEREL

Osmaniye'de evinde bulduğu böcek şaşırttı Japonlar kurutup yiyor

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'de Özkan Özeser'in evinde bulduğu böcek, nesli tükenmekte ve koruma altında olan geyik böceği çıktı. Japonlar tarafından hamile kalmada yardımcı olduğuna inanılan geyik böceği,yetkililere teslim edildi.

Abone ol

Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyünde yaşayan Özkan Özeser evde oldukça büyük görünümlü ve ilginç şekli olan bir böcek gördü. Böceği yakalayıp kavanoza koyan Özkan Özeser internetten yaptığı araştırmada böceğin geyik böceği olduğunu öğrendi.

"İlk defa böyle bir böcek türü gördüm"

Durumu hemen yetkililere bildiren Özeser, “Hayatımda ilk defa böyle bir böcek türü gördüm. Araştırdım geyik böceğiymiş. Ben de doğa korumayı aradım, böceği kendilerine teslim ettim. Böcek, 10 santim uzunluğunda oldukça büyük bir böcek” dedi.

İhbar üzerine Şabaplı köyüne gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü, Kadirli Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği yetkilileri, kavanoz içerisindeki geyik böceğini teslim aldı.
Böceği teslim alan yetkili, böceğin herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı konusunda inceleme yapılacağını ardından da doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi.

Japonlar hamile kalmada yardımcı olduğuna inanıyor

Öte yandan böceğin Türkiye’de satış ve alış yapıldığının tespiti halinde ağır cezalar veriliyor. Özellikle Japonların büyük ilgi gösterdiği geyik böcekleri Japonlar tarafından kurutulup yenildiği takdirde kadınların hamile kalmasında yardımcı olduğuna inanılıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul'a 6 saatliğine sahip oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi dağıtımı! İlk iller belli oldu
Türkiye'de bir ilk! Beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum
Zehra Zümrüt Selçuk: 'Nakdi Ücret Desteği' ödemeleri bugün başladı
Benzin ve motorine kallavi zam geliyor! Araç sahiplerini üzecek gelişme
45 ilde FETÖ soruşturması! 149 kişi hakkında yakalama kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Vadeli döviz ve vadeli altın hesaplarına sınır getirildi
Sivasspor'a 4'üncü koronavirüs testi
Jandarma girişleri kapattı! Manisa'da 3 sokak karantinaya alındı
Edip Tepeli yaşı kaç nereli Ayşecan Tatari'nin eşi kimdir?
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 476 bini geçti
Ayakta çıkan kırmızı noktalar hastalık habercisi mi?
Yorumlar