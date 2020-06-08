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Sivas'ta keneyi kendi çıkardı 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta son günlerde artan kene haberleri sonrası, vücuduna yapışan keneyi çıkartan 2 çocuk babası Bilal Selvi (31), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

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Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Bilal Selvi, vücuduna yapışan keneyi kendi çabasıyla çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavi altında tutulan Selvi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavisi sırasında sosyal medya hesabından, "Allah'ım sen kimseye dert verip, derman aratma" yazdığı öğrenilen Selvi'nin cenazesi, köyünde toprağa verilecek.

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