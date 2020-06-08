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Bursa'da evladı koronavirüsü yenen anneden mektup: Puslu gözlüklerin arkasında..

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da, koronavirüse yakalanan 5 yaşındaki çocuğu tedaviyle sağlığına kavuşup taburcu edilen anne, hastane çalışanlarına okuyanı duygulandıran bir mektup gönderdi.

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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 5 yaşındaki çocuğun annesi, hastane çalışanları için mektup kaleme aldı.

Adı açıklanmayan anne, hastaneye gönderdiği mektubunda şunları ifade etti:

"Öncelikle büyük bir endişe ve korku ile hastaneye yatıp, daha sonra ne kadar emin ellerde olduğumuzu hissetmek tarifi anlatılmaz bir duygu. Kendi evladını, eşini, sevdiklerini görememek pahasına, başka bir annenin evladının acılarına dokunabilmek, onlara merhem olup görmeye çalıştığı puslu gözlüklerin arkasında tebessüm eden naif bir ses…Yüreğine dokunmuş kocaman bir fedakarlık. Ben bu emeğin karşılığının olmadığına inanıyor ve size sonsuz teşekkürlerimi, minnettarlığımı arz ediyorum. Siz bizim puslu gözlerle bakan kalplere dokunan kanatsız meleklerimizsiniz."

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