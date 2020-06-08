Karamanlı Abdurrahman dedenin 'on iki parmağında on iki marifet"

Babası demirci ustasının yaınan vermiş

Yaklaşık iki yıl bu ustanın yanında çalıştıktan sonra babasıyla çiftçilik yapmaya başladığını anlatan Özer, "Sonra bir at arabası kasası yaptım. Babam bunun üzerine beni 'yetenekliyim' diye demirci ustasının yanına verdi. Bu işi de öğrendikten sonra köyde demirci dükkanı açtım." dedi.