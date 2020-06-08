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Yunanistan'dan küstah bir açıklama daha! Türkiye'den korkmuyoruz

Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde gerilim oldukça yüksek. Bunun sebebi, Atina yönetiminden gelen küstah açıklamalar. Yunanistan'dan haddi aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas'tan "Türkiye'den korkmuyoruz, her türlü sonuca karşı hazırlıklıyız" açıklamasında bulundu.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Türkiye ile askeri çatışmaya girmeye hazır olduklarını söylemesinin ardından bir açıklama da Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas'tan geldi.

Yunan sözcü: Her türlü sonuca karşı hazırlıklıyız
Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz, her türlü sonuca karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Adaların kıta sahanlığı var
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmamasını isteyen Yunan Sözcü, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, yasa dışı faaliyetler yasal sonuçlar doğurmaz. İkincisi Yunanistan adalarının kıta sahanlığı var. Bu çok büyük bir avantaj. Yaptığımız hazırlıklar ve gönderdiğimiz mesajlar daha fazla sorununun çıkmamasına yönelik adımlardır." diye devam etti. Yunanistan'dan gelen ilk küstah açıklamaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cevap vermişti.

Hulusi Akar: Gerektiğinde tsk her türlü görevi yapar...
Bakan Akar, "Hiçbir şekilde kimseyi tahrik etmeden, kimse kimsenin hakkına tecavüz etmeden barışçıl yöntemleri kullanmak suretiyle bütün sorunları çözelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil. Gerektiğinde bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır." ifadelerini kullanmıştı.

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