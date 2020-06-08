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Gaziosmanpaşa'da kaza 'Geliyorum' dedi

GAZİOSMANPAŞA'da ekmek taşıdığı belirlenen araç, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten düştü. Kazada yaralanan Yakup Akgül'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken araçta maddi hasar oluştu.

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Kaza saat 11.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi.

Belirtilene Yakup Akgül(34) yönetimindeki 34 GZ 9965 plakalı panelvan minibüs, cadde üzerinde ilerlerken yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten boş alana düştü. Kazada ekmek taşıdığı öğrenilen minibüs şoförü Yakup Akgül yaralandı.

Sürücünün sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Akgül'ü araç içerisinden çıkararak ambulansa aldı. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Akgül'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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