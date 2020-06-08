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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Ölüm oranı yüzde 14 azaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

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