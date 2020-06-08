1000 TL yardım başvuru sonucu açıklandı mı ne zaman belli olur?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine geri ödemesiz şekilde verilen 1000 liralık sosyal yardım başvurularının 3. fazı devam ediyor. Peki 1000 liralık pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak?

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1000 liralık sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı, e devlet üzerinden pandemi ödeme sonuçları nasıl öğrenilecek araştırması vatandaşların gündeminde. Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından ödenen pandemi yardım parasının 3. fazı için başvurular devam ediyor. Peki sosyal yardım başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım parası 3. faz başvuru sonuçları merak ediliyor. Covd-19 sürecnde başvuruları alınan 3. faz yardım sonuçları için açıklama yapan Bakan Selçuk, üçüncü fazın dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere başvuru yapılmadan 1. ve 2. faz sosyal yardım paraları ulaştırıldı. Bu ilk iki yardımdan faydalanamayan ailelere yönelik e-devlet üzerinden, hane başına 1000 lira yardım yapılması için başvurular alındı ve alınmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti

Ayrıca resmi Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı projesi verilerini paylaştı. Toplamda 11,5 Milyar TL destek sağlandığını ve 3. fazda şimdiye kadar 1 milyon 13 bin 287 kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Peki pandemi 1000 lira sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 4. faz sosyal yardım başvurusu olacak mı?

E DEVLET ÜZERİNDEN SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

4. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUCU: Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Sonuçlar açıklanır açıklandığında sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR: AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı. TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre; 0- Pazartesi 2-Salı 4-Çarşamba 6-Perşembe 8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.