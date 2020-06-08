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LGS'ye girecekler dikkat! 'Son Tekrar' programı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi sınavına (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı. LGS öncesi 'Son Tekrar' programı başlıyor...

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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV'de LGS'ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor.  

Öğrenciler ekran başına

MEB'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS'ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.

LGS Son tekrar

Sınav öncesi hazırlıkların EBA TV üzerinden gözden geçirileceği program 'LGS Son Tekrar' yayınları bugünden itibaren her gün 14.30'da gerçekleştirilecek.

20 Haziran'da 2 oturumda yapılacak

20 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da 2 oturum şeklinde uygulanacak sınava dair son tekrarın yapılacağı programda konu özetleri, sınav taktikleri ve örnek soru çözümleri yer alacak.

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