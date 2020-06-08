LGS'ye girecekler dikkat! 'Son Tekrar' programı başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi sınavına (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı. LGS öncesi 'Son Tekrar' programı başlıyor...Abone ol
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV'de LGS'ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor.
Öğrenciler ekran başına
MEB'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS'ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.
LGS Son tekrar
Sınav öncesi hazırlıkların EBA TV üzerinden gözden geçirileceği program 'LGS Son Tekrar' yayınları bugünden itibaren her gün 14.30'da gerçekleştirilecek.
20 Haziran'da 2 oturumda yapılacak
20 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da 2 oturum şeklinde uygulanacak sınava dair son tekrarın yapılacağı programda konu özetleri, sınav taktikleri ve örnek soru çözümleri yer alacak.