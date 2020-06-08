Fenerbahçe Sergei Rebrov'la anlaştı iddiası

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergei Rebrov’la anlaştığı, resmi açıklama için Macaristan Ligi'nin sona ermesinin beklendiği iddia edildi.

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Ersun Yanal'ın istifasının ardından üç aydır teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe'de yaşanan belirsizlik yeni hoca adaylarının ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Abdullah Avcı, Nenad Bjelica ve Erol Bulut’la görüşen sarı-lacivertli yönetimin bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen Sergei Rebrov’la görüştüğü ileri sürüldü.

Lig bitince Fener'in başına geçecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; şu anda Macaristan Ligi ekibi Ferencvaros ile ikinci şampiyonluğuna koşan 46 yaşındaki çalıştırıcının teklifi kabul ettiği öğrenildi. İddialara göre, Macar ekibiyle üç yıl daha kontratı bulunan Rebrov, takımının 9 puan önde götürdüğü ligin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin başına geçecek.

Aurelio ile irtibat halinde

Macar yetkilileri sezon sonunda ayrılacağına dair bilgilendiren Rebrov, teknik heyete katılan Aurelio ile de sürekli irtibat hâlinde ve yeni sezon planlarını şekillendirmeye başladı bile.

Lucescu'yu yendi

Teknik direktörlüğe 2013-14’ün son haftalarında futbolcu olarak efsaneleri arasında yer aldığı Dinamo Kiev’de başlayan Rebrov, 2014-15 ve 2015-16’da sezonlarında Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak, Lucescu'nun kurduğu Shakhtar Donetsk hegemonyasına son vermişti.

Gelecek vaad ediyor

2014-15’te Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdığı Dinamo’yu 2015-16’da da Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkaran Rebrov, 50 yaş altındaki teknik adamlar arasında en başarılı isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe ile şampiyon olmuştu

Macaristan Ligi'nde mutlu sona ulaşması hâlinde kariyerinde dördüncü defa lig şampiyonluğu yaşayacak olan Ukraynalı, 2003-04’te Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu tatmıştı.

Ali Koç ile görüştü

Sergei Rebrov’un menajeri Varga, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un genç teknik adamla telefonda görüştüğünü açıklayarak transferin sinyalini verdi. Varga, “Fenerbahçe’nin Rebrov’a ilgisi var. Başarıları yakından takip ediliyor. Başkan kendisiyle birkaç defa telefonda görüştü” dedi.