HABER /  GÜNCEL
ADV Bodrum Günay'da Yıldızlar Geçidi
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Lise sorumluluk sınavı nedir 2020 sınav tarihi ne zaman?

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

9, 10, 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Sorumluluk sınavlarında öğrenciler sadece 2019-2020 eğitim yılının 1. döneminde işlenen konulardan sorumlu olacak.

Abone ol

Sorumluluk sınavı tarihleri ve sınavlarda çıkacak sorular belli oldu son haberi Milli Eğitim Bakanlığı twitter üzerinden duyurdu.  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

SORUMLULUK SINAVINA KİMLER KATILACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan sınıf geçecek.
Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! 65 yaş üstüne müjdeli haber
Sağlık Bakanlığı duyurdu! İzinler başladı hasta ziyareti serbest
Devlet Bahçeli'den Ayasofya açıklaması Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir
Yunanistan'dan küstah bir açıklama daha! Türkiye'den korkmuyoruz
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
Hafter darbeyi yiyince destekçisi BAE'den çağrı geldi!
ÖNCEKİ HABERLER
THY sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak
Gazeteci Müyesser Yıldız eşi Naci Uğur kimdir? Müyesser Yıldız nereli?
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Ölüm oranı yüzde 14 azaldı
Gaziosmanpaşa'da kaza 'Geliyorum' dedi
İsmail Dükel kimdir aslen nereli neden gözaltına alındı suçu ne?
Cahit Zarifoğlu kimdir şiirleri ile anılıyor Cahit Zarifoğlu sözleri
Yorumlar